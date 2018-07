Regionalliga-Premiere bringt eine Art Verwandtschaftsliebe

Altach Amateure mit Spieler Lars Nussbaumer trifft auf seinen Onkel und Patenkind und Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer sowie Cousin Marc

Der erste Spieltag in der Regionalligasaison bringt schon das mit großer Spannung erwartete erste Prestigeduell von zwei Vorarlberger Mannschaften. Mit den Plätzen vier und drei war die Altacher Fohlentruppe, die letzten beiden Jahre das mit Abstand stärkste Amateurteam Vorarlbergs und trifft zum Saisonauftakt auf den starken Neuling Langenegg. Die Wälder geben in der Cashpoint-Arena ihre Premiere in der Drittklassigkeit. Das Ländlederby hat noch einen ganz besonders hohen Stellenwert: Altachs Kaderspieler Lars Nussbaumer wird in der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler nach dem kurzfristigen Abgang von Johannes Tartarotti vorwiegend zum Einsatz kommen und dort die Rolle eines Spielmachers übernehmen. Langenegg-Meistermacher Klaus Nussbaumer ist der Onkel und Göti von Lars Nussbaumer. Langenegg-Mittelfeldspieler Marc Nussbaumer ist der Sohn von Mäzen-Alexander Nussbaumer und trifft ebenfalls auf seinen Cousin Lars. „Für 90 Minuten zählt der Fußball und die Verwandtschaft bleibt ja ewig bestehen.“, sieht Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer es schon als eine ganz besondere Partie gegen sein Patenkind um die ersten Punkte in der Westliga zu kämpfen. Von der so erfolgreichen Mannschaft der letzten zwei Jahre bei den Altach Amateuren sind nur die Tormänner Danilo Iozzo, Benjamin Ozegovic, Alexander Petkovic, Szilard Pecseli, Nurkan Ibrahimi, Kerim Dagli und Tino Dietrich übrig geblieben. Die Altach Amateure wurden auf Wunsch der Verantwortlichen nochmals stark verjüngt und zumeist mit blutjungen Talenten aus der heimischen Akademie zusammengestellt. Deshalb wird es für die Ex-Aka-Kicker ein erster Test in einer Kampfmannschaft.