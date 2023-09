Regionalliga-Derby Altach II vs Hohenems im Stream&Ticker

Der Ticker vom Spiel Altach II vs Hohenems

Das Beste was derzeit die Regionalliga West aus Vorarlberger Sicht zu bieten hat, trifft sich am Sonntag, 15.30 Uhr,Cashpoint-Arena in Altach (Livestream VN.at) im emotionalen, brisanten Nachbarschaftsduell vom Neunten SCR Altach Juniors und dem Dritten VfB Hohenems. Die Rheindörfler wollen mit einem Erfolg vor eigenem Publikum in der Tabelle weiter nach oben, Hohenems muss den Platz als Sieger verlassen um den Podestplatz erfolgreich zu verteidigen. Nach Röthis (3:0) und Rankweil (3:1) hoffen die Grafenstädter in Altach auch das dritte Ländlederby in Folge mit einem „Dreier“ abzuschließen. „Altach II ist bärenstark und mit der Unterstützung einiger Kaderspieler haben sie viel Qualität. Meine Mannschaft muss die beste Leistung abrufen und darf sich keine Eigenfehler leisten“, sagt Hohenems Trainer Martin Brenner (37). Mit David Mihajlovic und Valentin Matkovic fehlen den Emsern zwei wichtige Akteure. Altach II könnte mit Paul Piffer, Djawal Kaiba, Emre Yabantas, Damian Maksimovic, Mohmed Quedraogo, Sebastian Aigner und Dominik Reiter in der Startaufstellung gleich sieben Profikicker auflaufen lassen. Immerhin wollen Emre Yabantas und Co. auch dem Trainer Louis Ngwat Mahop einen Tag nach seinem 36. Geburtstag ein doppeltes Geschenk machen. Ein Sieg und zwei Remis steht für Altach II in der Cashpoint-Arena in dieser Saison zu Buche. Hohenems schwächelt auf fremden Platz und hat nur sieben Zähler aus vier Partien geholt.