Regionalität und Kundennähe im Fokus

Tag der offenen Tür im neuen Allianz- Kundenbüro in Lingenau.

Lingenau. Mit dem Kundenbüro in Lingenau setzt die Allianz Versicherung einen weiteren Meilenstein Richtung Regionalität und Kundennähe. „Ob umfassende Beratung oder schnelle Hilfe im Schadensfall, wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden am besten zur Seite stehen können, wenn wir in ihrer Nähe sind“, erklärte Allianz-Landesdirektorin Mag. Bianca Großgasteiger beim Tag der offenen Tür des neuen Kundenbüros in Lingenau. Das Büro, das von Fridl Bechter geleitet wird, liegt an der L 205 in der Lingenauer Dorfmitte.