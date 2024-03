Regionales hat wieder Hochsaison

Hörbranz. Wochenmarkt am unteren Kirchplatz zurück aus der Winterpause.

Anfang März gibt sich der kleine, aber feine Markt nach der Winterzeit wieder traditionell ein Stelldichein im Dorfzentrum der Marktgemeinde. Selbstgemachtes, bäuerliche Produkte und regionale Erzeugnisse stehen dabei besonders im Fokus. Auftakt für die diesjährige Saison ist am Samstag, den 9. März. Wie gewohnt wird dann der untere Kirchplatz wieder wöchentlich von 8.00 bis 12.00 Uhr zum Treffpunkt. „Am erste Markttag erhalten die Gäste ein kleines Präsent“, merkt Gemeinderat Josef Berkmann (Kultur- und Marktausschuss) in Vorbereitung zum Auftakt an. Auch heuer sind verschiedene Initiativen und Begleitveranstaltungen, die den samstäglichen Markt im Leiblachtal ergänzen, fix eingeplant.