Regionaler Genuss bei Familie Zündel: Der Schrannenhof in Schoppernau

Im liebevoll geführten Familienbetrieb Schrannenhof in Schoppernau erwarten Sie regionale Küche und familiäre Gastfreundschaft. Der Fokus des Hauses liegt darauf, einen nachhaltigen Betrieb mit eigenen Produkten zu führen und allen Gästen etwas Besonderes zu bieten.

Der Schrannenhof in Schoppernau spricht alle an, die Wert auf nachhaltige und regionale Küche legen - und Berge lieben. Auch Kinder kommen in dem Familienbetrieb von Familie Zündel voll auf ihre Kosten.