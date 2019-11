Regionale Lebensmittel im Fokus

Marktplatz von Regionalinitiativen und Vortrag von Hannes Royer am 21. November in Hittisau.

Hittisau. Unter dem Motto „Wie regional sind unsere Lebensmittel? Kommen wir ins Gespräch!“ sind Köche, Landwirte, Gastwirte, Handelstreibende, Sennereien und Metzgereien sowie alle Interessierten am 21. November 2019 in den Ritter-von-Bergmann Saal in Hittisau eingeladen. Ab 19 Uhr ist Einlass, auf dem Marktplatz werden verschiedene Regionalinitiativen präsentiert. Um 20 Uhr hält Hannes Royer, Bergbauer und Obmann des Vereins „Land schafft Leben“, einen Vortrag. Nach einer Diskussion klingt der Abend bei den Regionalinitiativen mit regionalen Köstlichkeiten und guten Gesprächen aus.