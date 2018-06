REGIO Klostertal eröffnet Reparaturcafé im Klostertal

Das erste Reparaturcafe im Klostertal findet am Samstag, den 9. Juni statt.

„Reparieren statt wegwerfen“ – unter diesem Motto findet am Samstag, den 9. Juni von 14 bis 17 Uhr die feierliche Eröffnung des Reparaturcafés Klostertal statt. Im Bauhof der Gemeinde Innerbraz (Arlbergstraße 100) unterstützen an diesem Tag ehrenamtliche Reparateure aus dem gesamten Klostertal die Besucherinnen und Besucher dabei, Defekte an mitgebrachten Gegenständen zu untersuchen und im besten Fall gemeinsam zu reparieren.