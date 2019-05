Regierungskrise - Pressestimmen: "FPÖ am Ende"

FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist politisch Geschichte, alles andere als sein Rücktritt undenkbar - darin sind sich die Kommentatoren in Österreichs Tageszeitungen am Samstag einig. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) müsse handeln, auch das ist Konsens. Seine Optionen seien aber allesamt äußerst unattraktiv.

“FPÖ am Ende” titelte die “Kronen Zeitung”, die diese deutlichen Worte nicht zuletzt in eigenem Interesse textete: Schließlich war in dem Video auch zu hören, wie Strache eine Übernahme der “Krone” im Sinne der FPÖ ventilierte, was die Zeitung bereits am Freitagabend als “Attacke” bezeichnet hatte. “Ein Politskandal bisher unvorstellbaren Ausmaßes” sei dieses Video, schrieb Klaus Herrmann, der Geschäftsführende Chefredakteur, in der Samstag-Ausgabe. Strache und Klubobmann Johann Gudenus müssten zurücktreten: “Zwei ungezogene Rotzlöffel, die sich die ‘Kronen Zeitung’ und dann gleich das ganze Land unter den Nagel reißen wollen: Die haben uns nicht zu vertreten!”