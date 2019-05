Regierungskrise - Le Pen: Sache von Österreichs Innenpolitik

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will die Enthüllungen über Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) nicht kommentieren.

Dies sei eine Sache der österreichischen Innenpolitik, sagte sie bei der Wahlkampfveranstaltung elf rechtspopulistischer Parteien am Samstag in Mailand. Sie finde es erstaunlich, dass das zwei Jahre alte Video einige Tage vor der Europawahl bekanntgeworden sei.

Das von der Zeitschrift “Der Spiegel” und der Tageszeitung “Süddeutsche Zeitung” verbreitete Video aus dem Jahr 2017 zeigt Strache, wie er einer angeblich russischen Oligarchin im Gegenzug für Wahlkampfhilfe für die FPÖ öffentliche Aufträge in Aussicht stellt. Die Veröffentlichung löste eine Regierungskrise in Wien aus.

“Super-Fraktion”

Le Pen will mit europäischen Verbündeten eine “Super-Fraktion” im nächsten Europaparlament bilden. Die Art und Weise des europäischen Aufbaus könne sich “zum ersten Mal seit Jahrzehnten” verändern, sagte die Chefin der Partei Rassemblement National (RN/früher Front National) am Samstag in Mailand. “Diese Aussicht ist begeisternd.” Am Nachmittag war eine Kundgebung mit dem italienischen Lega-Chef Matteo Salvini auf dem Domplatz geplant.