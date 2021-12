Regierung richtet neues Corona-Krisengremium ein

Die Regierung richtet angesichts der Omikron-Variante eine neue "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination", kurz "GECKO" ein.

Als Krisenmanager an der Spitze sollen Generalmajor Rudolf Striedinger und Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, fungieren. Sie sollen die Bereiche Impfen, Testen und Medikamentenbestellung koordinieren. Das gab die Regierung Freitagabend bekannt. Am Samstagvormittag werden die "GECKO"-Verantwortlichen in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Nehammer, Gesundheitsminister Mückstein und Verteidigungsministerin Tanner vorgestellt.