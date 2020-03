Regierung präsentiert milliardenschweres Paket

Die Regierung wird am Vormittag ein mehrere Milliarden schweres Paket zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise präsentieren. Details wurden der APA vorerst nicht genannt. Es soll sich aber zielgerichtet der Sicherung von Arbeitsplätzen, unter anderem durch Kurzarbeit, der Erhaltung der Liquidität sowie der Vermeidung von Härtefällen widmen.

Die von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer vorgestellten Maßnahmen sollen dann am Nachmittag auch gleich auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. Dies gilt umso mehr für Änderungen im Epidemiegesetz, die durch die am Freitag verordneten Einschränkungen in Handel und Gastronomie nötig werden. Spannend dürfte es hier vor allem bei der Entschädigung der Betriebe werden.