Italiens Premier Conte verpflichtet sich zur Defizitsenkung

Der italienische Premier Giuseppe Conte und Wirtschaftsminister Giovanni Tria haben der EU-Kommission am Dienstagabend einen Brief mit der offiziellen Zusicherung übermittelt, Maßnahmen zur Abwendung eines EU-Defizitverfahrens zu ergreifen. Darin verpflichtet sich Italien, Brüssels Aufforderungen zur niedrigeren Neuverschuldung im Budgetentwurf 2019 umzusetzen.

Italien erklärte sich in dem Brief bereit, rund zehn Milliarden Euro an Ausgaben, die im ursprünglichen Budgetentwurf enthalten waren, zu reduzieren. Damit soll Italiens Defizit 2019 von den ursprünglich geplanten 2,4 auf 2,04 Prozent des BIP sinken.