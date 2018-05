Mindestsicherung neu mit Nachteilen für Ausländer

Die Mindestsicherung soll mit 863,04 Euro künftig bundesweit wieder annähernd ident hoch sein. Um die Leistung überhaupt zu erhalten, sind gewisse Voraussetzungen zu erfüllen.

Zudem sind die 863 Euro nur ein Maximalbetrag. Die Länder, die die Vorgaben innerhalb von sechs Monaten umzusetzen haben, haben einen Spielraum, was die Wohnkosten betrifft. Sie könnten also auch eine niedrigere Maximalsumme festlegen. Großer Widerstand ist seitens der Länder nicht zu erwarten, entspricht das Modell doch in groben Zügen jenem, das schon nach der Aufhebung der niederösterreichischen Mindestsicherung durch den VfGH innerhalb der ÖVP zwischen Klub und Ländern diskutiert wurde.