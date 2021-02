Reges Treiben an Übertritten in der Vorarbergliga und Landesliga

Viele ehemalige Regionalligakicker wechselten in eine niedrigere Leistungsstufe. Die Transfers der beiden Ligen im Überblick

Alle Transfers in der Vorarlbergliga & Landesliga mit allen Details

Ab dem 13. März sind in der Vorarlbergliga schon drei Nachtragsspiele terminisiert, insgesamt müssten noch sieben Partien in der V-Liga ausgetragen werden um zumindest eine Hinrunde gespielt zu haben. Damit eine Wertung bei einem etwaiigen Saisonabbruch erfolgen könnte. Die sechs V-Klubs Egg, Andelsbuch, Hard, Feldkirch, Ludesch und Höchst haben alle ihre Hinrundenspiele absolviert. Die Landesliga startet am 20. März mit fünf Matches, auch dort sind noch sieben Begegnungen nachzutragen. Und welche Klubs waren auf dem Einkaufsmarkt aktiv: In der Landesliga die drei Letztplatzierten Kennelbach, Hatlerdorf und Brederis.