"Regenwald der Österreicher" mit neuem Obmann

1991 begann Michael Schnitzler Spenden zu sammeln, um in Costa Rica einen der artenreichsten Urwälder Mittelamerikas vor der Zerstörung zu retten.

"Wir sind eine kleine Organisation und können nicht die Welt retten, aber wir kümmern uns um einen kleinen Teil", so der Musiker und Naturschützer, der sich nicht gescheut hat, seinen prominenten Namen - Schnitzler ist Enkel des Schriftstellers Arthur Schnitzler - für das Projekt einzusetzen. Unter dem Eindruck zunehmender illegaler Schlägerungen in unberührten Regenwaldgebieten begann er, sich für den Schutz des Waldes einzusetzen. Deswegen hatte Schnitzler Ende der 1980er-Jahre ein kleines Haus am Rande des Esquinas-Regenwaldes nahe dem Städtchen Golfito an der Pazifikküste im Südwesten Costa Ricas gekauft und startete das Projekt "Regenwald der Österreicher". "Zuerst schnorrte ich Verwandte und Bekannte an, dann berichteten österreichische Medien über das Projekt und zahlreiche Kleinspender kamen dazu, von denen viele heute noch dabei sind", so Schnitzler.