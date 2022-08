Regenponchos für „all Tag ufm Rad“

Im Rahmen der Aktion Jobrad unterstützt die Krone Hittisau Mitarbeiter beim Umstieg aufs Rad.

Hittisau. Zwei Mitarbeiterinnen des Hotels Krone in Hittisau kommen seit Kurzem öfter mit dem Jobrad zur Arbeit. Damit leisten sie einen Beitrag zur eigenen Gesundheit, sie können das Fahrrad auch privat nutzen und tun zusätzlich Gutes fürs Klima. Dietmar Nußbaumer von der Krone unterstützt die Anschaffung der Jobräder in seinem Betrieb auch für das gute Betriebsklima und als Benefit an seine MitarbeiterInnen. Zudem wird der Parkplatzbedarf reduziert.

In den letzten Jahren wurde Jobrad in der Energieregion Vorderwald immer häufiger von Arbeitgebern angeboten. Die Motivation dafür waren vielfältig: Beitrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Beitrag zur Mitarbeiterbindung, weniger Parkdruck am Arbeitsplatz, finanzielle Vorteile für den Mitarbeitenden und nicht zuletzt Beitrag zur Milderung der Klimakrise. Bei der Aktion Jobrad stellt der Arbeitgeber interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein alltagstaugliches „Dienstfahrrad“ (Fahrrad oder E-Bike) zur Verfügung. Dieses Rad kann von den Nutzern sowohl für dienstliche als auch für private Fahrten eingesetzt werden. ME