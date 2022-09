Regen im Anmarsch: Es ist mit Gewittern zu rechnen

Sonne gibt es am Mittwoch nur selten: Am Nachmittag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Diese könnten punktuell auch sehr kräftig ausfallen.

Mäßiger Föhn greift vom Rätikon herunter bis in die angrenzenden Täler durch und sorgt zumindest am Vormittag in den meisten Regionen für trockenes Wetter. Hohe, teils dichte Wolken und Saharastaub trüben aber den Himmel, es gibt nur etwas Sonnenschein in abgeschwächter Form. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter, punktuell fallen sie kräftig aus mit Starkregen und Windböen. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad, Höchstwerte: 21 bis 25 Grad.