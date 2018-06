Reform für die Fußball Regionalliga West erst 2020?

Die Reform für die Fußball Regionalliga West könnte erst ein Jahr später in Kraft treten.

Die Landesverbände Tirol und Vorarlberg wollen die Regionalliga West schon ab der Saison 2019/2020 sportlich verändern und nur in der entscheidenden Phase über dem Arlberg die Play-off-Spiele bestreiten. Wenn am Mittwoch um 16 Uhr die Regionalliga-Komission in Tirol tagt, wird aber der Landesverband aus Salzburg etwas dagegen haben. Immerhin sagen die sieben von sechzehn Klubs aus Salzburg vorläufig größtenteils Nein zur Reform ab 2019. Sollte keine Einigkeit erzielt werden, kann der bestehende Vertrag für die Regionalliga West erst im März 2019 gekündigt werden. Dann könnte die mögliche Reform der höchsten Amateurklasse Österreichs frühestens 2020 in Kraft treten. Demnach würde es in der kommenden Meisterschaft 2018/2019 auch drei fixe Absteiger in den Landesverband geben.