Reese Witherspoon löst mit Schneekonsum Online-Hygienedebatte aus.

Reese Witherspoon, bekannt aus Film und Fernsehen, sorgte kürzlich auf TikTok für Aufsehen, indem sie Schnee als Dessert aß. Dies führte zu einer breiten Online-Diskussion über die Sicherheit und Tradition des Schneeverzehrs.

Reese Witherspoon (47) erregte Aufmerksamkeit, als sie ein TikTok-Video teilte, in dem sie einen "Schnee-Salz-Chococinno" zubereitete.

Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️

Witherspoon reagierte mit drei weiteren Videos, in denen sie die Bedenken der Kommentatoren herunterspielte. Sie betonte, dass sie in einer Generation aufgewachsen sei, die Leitungswasser trank und im Sommer Wasser aus dem Gartenschlauch genoss. Sie stellte die Frage in den Raum, ob sie den Schnee nun filtern solle, bevor sie ihn isst, und gab zu erkennen, dass sie dies für übertrieben hält.