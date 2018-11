„Red Dead Redemption 2“ im Test: Das beste Game aller Zeiten?

Der Ländle Gamer kehrt zurück in den Wilden Westen und checkt das meisterwartete Spiel des Jahres.

Game-Review

(PS4, Xbox One) Publisher Rockstar Games wird nachgesagt, mit „Red Dead Redemption 2“ „eines der besten Spiele aller Zeiten“ abgeliefert zu haben. Die Fachpresse lobt das Game in den Himmel, auch finanziell gibt‘s keinen Grund zur Klage – allein in den ersten drei Tagen wurden 725 Millionen Dollar damit verdient. Ein potenter Multiplayer-Modus ist angekündigt (Beta starte noch im November!). Doch nicht alles ist im Westen golden…