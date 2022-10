Rechtsruck verändert Kräfteverhältnisse in EU

Die neuen Rechtsregierungen verändern das politische Kräfteverhältnis innerhalb der Europäischen Union.

Erstmals wird eines der Gründungsmitglieder der EU künftig von einer ultrarechten Politikerin regiert. Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, wird Italien voraussichtlich am nächsten EU-Gipfel vertreten. Verbündete sieht Meloni in den rechtsnational und EU-skeptisch regierten Ländern Polen und Ungarn.

Die politische Landkarte der Regierungen der Europäischen Union wird damit noch bunter. Die jahrzehntelang dominierenden großen europäischen Parteienfamilien - die Christdemokraten und die Sozialdemokraten - haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Einfluss verloren.

EU: Volkspartei schwächelt massiv

Die Europäische Volkspartei (EVP), die seit 1999 stärkste Kraft im Europaparlament ist und seit 2004 auch alle EU-Kommissionspräsidenten stellte, ist zwar weiterhin mit der größten Zahl an Staats- und Regierungschefs bei den EU-Gipfeln vertreten, seit dem Machtwechsel vergangenes Jahr in Deutschland ist aber kein großer Mitgliedstaat mehr darunter.

In diesen Ländern sind rechte Parteien auf dem Vormarsch

Gerade hier sieht die neue italienische Regierungschefin ihre politische Heimat. Ihre Fratelli d'Italia gehören wie die polnische Regierungspartei PiS, die deutsche AfD und die spanische Vox der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) an. Der rechtskonservativen Fraktion gehört übrigens auch die ODS des tschechischen Premiers Petr Fiala an.

Fiala hat die einst EU-feindliche Partei des früheren Präsidenten Václav Klaus allerdings in den vergangenen Jahren zu einer liberalkonservativen Partei mit gemäßigten euroskeptischen Tönen gemacht und an die tschechischen EVP-Parteien, die KDU-ČSL und die TOP 09, angenähert.

Regierungen schlagen neue Richtungen ein

Auch die europäischen Sozialdemokraten haben bereits bessere Zeiten erlebt. Sie stellen nur mehr in sechs EU-Ländern den Regierungschefs. Allerdings sind, anders als bei den Christdemokraten, große Länder wie Deutschland oder Spanien darunter, weshalb summiert derzeit mehr ein Drittel der EU-Bürger in sozialdemokratisch geführten Ländern lebt.

Deutlich an Gewicht zugelegt haben in den vergangenen Jahren die Liberalen in Europa. Politiker aus der liberalen Parteienfamilie ALDE, der auch die NEOS angehören, stellen derzeit in sechs EU-Staaten den Staats- oder Regierungschef. Mit Frankreich ist seit 2017 ein großes EU-Mitgliedsland darunter. Mit Belgien, den Niederlanden und Luxemburg werden insgesamt vier der sechs EU-Gründungsstaaten liberal regiert.