Rechtsanwalt Patrick Beichl über das Covid-19-Impfgesetz

Der Feldkircher Spezialist für Medizinrecht begrüßt grundsätzlich das umstrittene Gesetz, hegt aber Zweifel an der Umsetzung der Impfpflicht.

Auf Rechtsanwalt Mag. Patrick Beichl dürfte in nächster Zeit einiges an Arbeit zukommen. Denn mit Inkrafttreten des umstrittenen Impfgesetzes werde wohl eine massive Klagewelle auf die heimische Judikatur zukommen. Im VOL.AT-Interview gewährt der Jurist Einblick in den Gesetzestext: "Zunächst bin ich froh, dass diese Altersgrenze von 14 auf 18 Jahre angehoben wurde. Positiv hervorzuheben ist der Umstand, dass das Gesetz zwar eine Impfpflicht, aber keinen Impfzwang im physischen Sinne beinhaltet. Dann wird es aber mit Lobliedern aus meiner Sicht schon schwierig, zumal sich die kritischen Stimmen, auch von namhaften Experten, gehäuft haben." Bis zum 15. März passiere zunächst nichts, dann folge ein Kontrolldelikt und die postalischen Strafverfügungen, wobei es hier noch keine Verordnung gäbe. Auch den Strafrahmen von 400 bis zu einkommensabhängigen 600 Euro (Vier Mal im Jahr) kann Beichl nachvollziehen.