"Rechts-Abbiegen bei Rot": Neues zum Pilotversuch

"Rechts abbiegen bei Rot" ist in einigen Ländern schon seit gängige Praxis. Nun soll auch in Österreich diese Maßnahme getestet werden.

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) will eine Einführung des Rechts-Abbiegens bei Rotlicht auf Straßenkreuzungen “sehr rasch testen”. “Wir werden das prüfen und testen, aber ich muss auch schauen, ob es in Österreich funktioniert”, betonte der FPÖ-Vizeparteichef. Es könne am Anfang auch ein gewisses Risiko vorhanden sein. “Also das werden wir uns ganz, ganz genau ansehen. Wenn es funktioniert, dann wäre es für den Verkehrsfluss in Österreich von großer Wichtigkeit.”