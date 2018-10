Rechte Website listet "Rassen-Verräter" und verteilt Judensterne

"Judas.watch" veröffentlicht Listen, um "anti-weiße Verräter" zu dokumentieren und den angeblichen jüdischen Einfluss darzustellen. Auch zahlreiche österreichische Namen sind dort gelistet.

In Österreich sorgt derzeit eine antisemitische Website für Wirbel: Die Site listet sowohl Personen als auch Organisationen, um “Anti-weiße Verräter, Agitatoren und Subversive zu dokumentieren und den jüdischen Einfluss zu beleuchten”. Wie “Futurezone.at” berichtet, sind Personen und Organisationen nach Ländern gelistet. Manche sind mit einem Judenstern markiert.

In der Österreich-Sektion finden sich zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist unter den Genannten, ebenso Ex-Kanzler Christian Kern sowie der FPÖ-Politiker David Lasar. Klickt man auf die Personen oder Organisationen, öffnet sich ein neues Fenster. Darin befindet sich eine Art Kurzinformation, und dann der Grund, warum sie als Feind gelistet ist. Zudem ist eine Grafik zu sehen, die das jeweilige “Netzwerk” anzeigen soll. Der Einfluss der Personen ist in drei Stufen angegeben, um deren Einfluss anzuzeigen, wie “Futurezone” ausführt. Via Formular können User Personen für eine Listung vorschlagen.