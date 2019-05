Rechnungshofkritik an Kinderbetreuung

Der Landesrechnungshof kritisiert die Ganztagesbetreuung in zwei kontrollierten Gemeinden. Geprüft wurden Wolfurt und Altach.

In Altach stiegen die Betreuungsstunden dem Prüfbericht zufolge in den geprüften Jahren um über 100 Prozent auf 21.235 Stunden im Schuljahr 2017/18. Diese wurden vom gemeindeeigenen Sozialzentrum erbracht. In Wolfurt leistete die Kinderbetreuung 41.171 Stunden. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 50 Prozent. Die Betreuungsquote sei in Wolfurt an allen Standorten höher als in Altach gewesen.