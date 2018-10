Real Madrid trennte sich erwartungsgemäß von Coach Lopetegui

Der kriselnde Fußball-Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich am Montagabend erwartungsgemäß von Trainer Julen Lopetegui getrennt.

Real habe die Zusammenarbeit mit dem 52-Jährigen beendet, teilten die “Königlichen” nach einer Vorstandssitzung in Madrid mit. Der bisherige Trainer der B-Elf, Santiago Solari, werde interimistisch übernehmen. Die Nachfolgefrage ist noch nicht geklärt.Real verlor am Sonntag den prestigeträchtigen “Clasico” beim FC Barcelona mit 1:5 und liegt in der spanischen Primera Division mit 14 Punkten nach zehn Spielen nur auf Rang neun. Lopetegui war erst im Sommer zu den Madrilenen gestoßen.