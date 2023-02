Real Madrid gewinnt Torspektakel in Liverpool

Real Madrid drehte das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool nach 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. Neapel siegt in Frankfurt 2:0.

Verrücktes Spiel in Liverpool

Im Duell der beiden Finalisten der vergangenen Saison war von der ersten Minute Spektakel angesagt. Bereits nach vier Minuten sorgte Darwin nach perfekter Salah-Vorarbeit sehenswert für das 1:0. Nur zehn Minuten später erhöhte Salah unter großer Mithilfe von Courtois, der den Ball genau vor die Füße des Liverpool-Angreifers verstolperte, auf 2:0. Doch Real hatte schon in der 21. Minute die richtige Antwort. Nach einem Doppelpass mit Benzema gelang Vinicius Junior mit einem sehenswerten Schlenzer das 2:1. Nachdem zwischenzeitlich Nacho den verletzten Alaba ersetzte, brachte ein weiterer Torhüterfehler den nächsten Treffer. Dieses Mal schoss Alisson nach einem Rückpass Vinicius Junior an, von dessen Fuß der Ball zum 2:2 ins Tor sprang.

In der zweiten Halbzeit waren es dann die Spanier, die den ersten Treffer erzielten. Eder Militao kam nach einem Freistoß völlig frei zum Kopfball und sorgte für die erstmalige Real-Führung (47.). Die nächsten Minuten gehörten Karim Benzema. Nachdem ein abgefälschter Schuss das 2:4 brachte (55.) erhöhte der Angreifer in der 67. Minute nach einem perfekten Konter auf 2:5. Anschließend schaltete Real wieder einen Gang zurück und ein sichtlich geschocktes Liverpool kam nicht mehr gefährlich vor das Tor. Durch den klaren 2:5-Sieg steht Real bereits mit einem Bein im Viertelfinale.

Neapel zu stark für Frankfurt

In Frankfurt legte die Eintracht einen guten Start hin und bot dem Tabellenführer der Serie A vor allem mit einer starken Zweikampfleistung Paroli. Erst nach einer halben Stunde wurden die Italiener stärker, doch Kvaratskhelias scheiterte mit seinem Elfmeter an Torhüter Trapp. Buta hatte Osimhen zuvor zu Fall gebracht. In der 40. Minute sorgte Osimhen nach einem Konter für das 0:1. Da ein weiterer Treffer des Angreifers wegen Abseits aberkannt wurde, ging es mit dem 0:1 in die Pause.