Real Madrid auf bestem Weg in Richtung CL-Halbfinale

Real Madrid jubelte im Viertelfinal-Hinspiel über einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen Chelsea. Der AC Milan schlägt SSC Neapel knapp mit 1:0.

Mit den Duellen Real Madrid gegen Chelsea London sowie AC Milan gegen SSC Neapel gingen heute die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League zu Ende. Als Favoriten gingen Madrid und Italiens Tabellenführer Neapel ins Rennen.

Real zu stark für Chelsea

In Madrid hatte Joao Felix gleich in der 2. Minute die große Chance auf die Führung für Chelsea, doch der Portugiese ließ sich von Militao abdrängen und scheiterte anschließend an Courtois. Real benötigte gut zehn Minuten, um ins Spiel zu kommen und hatte durch Benzema die erste Chance. Der Franzose war es dann auch, der die Hausherren in der 22. Minute per Abstauber mit 1:0 in Führung brachte. Praktisch im Gegenzug verhinderte Courtois mit einer starken Parade den schnellen Ausgleich. Insgesamt war Real nun das deutlich stärkere Team, das durchaus die ein oder andere Chance auf den zweiten Treffer vorfand. Dennoch ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte Chelsea den etwas besseren Start und hielt das Duell weiter offen - bis zur 59 Minute. Nach einem langen Ball in die Spitze brachte Chilwell Rodrygo zu Fall und erhielt zurecht die Rote Karte. In Überzahl erhöhte Real durch den kurz zuvor eingewechselten Asensio in der 73. Minute auf 2:0. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss, wodurch sich Real Madrid in eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in London brachte.

Glücklicher Sieg für den AC Milan

In Mailand wollte Neapel Revanche für die 0:4-Heimniederlage und legte stark los. Unter anderem hatte Kvaratskhelia gleich mehrfach die Chance auf die Führung. Die erste gute Chance der Hausherren vergab Rafael Leao, der den Ball in der 26. Minute knapp neben den Pfosten setzte. Nach intensiven Minuten ohne Torraumszenen reichte dem AC Milan ein gut ausgespielter Konter in der 40. Minute zum 1:0 durch Bennacer.

Zu Beginn der 2. Halbzeit war es erneut Napoli, das durch Elmas die erste Chance hatte, doch Maignan wehrte dessen Kopfball noch an die Latte. In der 74. Minute schwächten sich die Gäste mit der Gelb-Roten Karte für Zambo Anguissa zudem noch selbst. Da Di Lorenzo und Olivera kurz vor Schluss in Unterzahl auch die letzten zwei guten Chancen für Neapel nicht nutzen konnten, blieb es beim knappen 1:0 des AC Milan gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A.

