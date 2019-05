Reaktionen aus dem Netz

»Silberstein, Verleumdung, Schmutzkübel, aus dem Gesamtkontext gerissen, rechtswidrig. Lockere Zunge, besoffene Partie. Silberstein, sorry Sebastian und Philippa, illegal, kriminell, Silberstein, Islamismus, Ausländer.«

So geht Rücktritt in Österreich

— Wolfgang Luef (@wluef) 18. Mai 2019