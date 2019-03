RCB senkt Wolford-Kursziel von 14,00 auf 12,00 Euro

Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere des Strumpfherstellers Wolford von 14,00 auf 12,00 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Hold" wurde in der am Dienstag veröffentlichten Analyse bestätigt.



Bregenz. Begründet wird dieser Schritt mit den am vergangenen Freitag veröffentlichten und wenig erfreulichen Drittquartalszahlen für das Geschäftsjahr 2018/19. Die RCB-Experten rechnen erst für 2020/21 wieder mit einer Rückkehr in die Gewinnzone beim operativen Ergebnis. Damit hätte das Unternehmen bereits das vierte Jahr in Folge einen Betriebsverlust zu verzeichnen.