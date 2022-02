RB-Leipzig souverän im EL-Achtelfinale

RB Leipzig feierte im Rückspiel bei San Sebastian einen 3:1-Sieg und steht somit im EL-Achtelfinale. Auch Porto, Sevilla und Bergamo steigen auf.

Nach dem 2:2 im Heimspiel gegen San Sebastian musste RB Leipzig heute auswärts in Spanien unbedingt einen Sieg einfahren, um ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Und die Leipziger machten von Beginn weg viel Druck und erspielten sich praktisch Chancen im Minutentakt. Dennoch dauerte es bis zur 39. Minute, bis Orban per Elfmeter-Nachschuss das 0:1 erzielte. Silva scheiterte zuvor an Ryan.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Leipzig das bessere Team und sorgte mit dem 0:2 durch Silva in der 59. Minute für eine Vorentscheidung. Doch die Spanier gaben noch nicht auf und kamen in der 65. Minute aus dem Nichts durch Zubimendi zum 1:2. Durch diesen Anschlusstreffer war San Sebastian wieder zurück im Spiel und kam durchaus zu guten Ausgleichs-Chancen. Die Hoffnungen der Spanier wurden kurz vor Schluss jedoch jäh gestoppt, als es nach einem Handspiel von Aritz Elfmeter gab. Emil Forsberg trat an und sorgte mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung. RB Leipzig steht somit souverän im EL-Achtelfinale.

Sevilla, Bergamo und Porto steigen auf

In den restlichen drei Spielen am frühen Abend jubelte Atalanta Bergamo auch im Rückspiel über einen klaren 3:0-Sieg in Piräus und stieg mit dem Gesamtscore von 5:1 problemlos in die nächste Runde auf. Spannender war es in den zwei weiteren Duellen. Bei Lazio Rom gegen den FC Porto setzten sich die Portugiesen dank des 2:2 in Rom mit dem Gesamtscore von 4:3 durch. Der FC Sevilla kassierte bei Dinamo Zagreb zwar eine 0:1-Niederlage, stieg jedoch dank des 3:1-Sieges im Hinspiel ebenfalls in das Achtelfinale auf.