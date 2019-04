Razzia beim Anführer der Neonazis im Ländle

In Vorarlberg gibt es seit Jahrzehnten eine ausgesprochen gut vernetzte Neonaziszene. Der Verfassungsschutz zählt im Ländle etwa 20 Personen zum harten Kern des weltweit agierenden rechtsradikalen Netzwerks „Blood and Honour“.

Allerdings sind die aktenkundigen Personen in den letzten Jahren – zumindest in Voralberg – öffentlich kaum mehr präsent. Dass sie außerhalb der Landesgrenzen nach wie vor aktiv sind, zeigen unter anderem die jüngsten österrei- chweiten Hausdurchsuchungen nach einem Neonazikonzert in der Steiermark. Auch hierzulande „besuchte“ die Polizei altbekannte Exponenten der Szene. Wie berichtet gab es fünf Hausdurchsuchungen. Neben der bereits kolportierten Razzia in Bregenz gab es auch einen Polizeieinsatz in der Gemeinde Mäder, wie die Neue am Sonntag in ihrer heutigen Ausgabe berichtet. Durchsucht wurde das Einfamilienhaus eines Verdächtigen, der seit vielen Jahren als Kopf von Blood & Honour in Österreich gilt.