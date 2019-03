Rauschende Faschingsparty

Der Gemeindesaal barst buchstäblich aus allen Nähten anlässlich der großen Faschingsparty

Die Bürger von Bartholomäberg wissen große Feste zu feiern. Einmal mehr bewiesen sie das am vergangenen Freitag Abend, als die Harmoniemusik nach dem Kinderfasching am Nachmittag alle Erwachsenen Narren zur großen Faschingsparty lud. Zu Live-Musik der „X-Large Partyband“ wurde ordentlich das Tanzbein geschwungen und auch die diversen Showeinlagen der Mitglieder der Harmoniemusik ließen die Stimmung im Gemeindesaal kochen. Allesamt waren maskiert gekommen, stand doch auch eine große Maskenprämierung an diesem Abend auf dem Programm. Und so sah man alte Ladies, witzige Frösche, Hennen mit ihrem Gockel, schmucke Pfauen oder witzige Shreks an diesem Abend.