Rauschende Ballnacht

Der Musikball in Gantschier zog zahlreiche Maskierte zum Feiern in den Polysaal

Es herrschte ausgelassene Stimmung, als sich rund 250 Narren im Polysaal in Gantschier am vergangenen Samstag Abend trafen, um miteinander die fünfte Jahreszeit zu feiern. Allein die große Tombola mit über 200 Preisen sowie die Live-Band „Die Kreuzbichler“ sorgten bereits gleich zu Beginn der großen Faschingsparty für ordentlich Stimmung. Und die Faschingsbegeisterten hatten sich allesamt viel Mühe mit ihren Kostümen gegeben. So gaben sich an diesem Abend Shrek und seine Fiona als Gruppe ein Stell-Dich ein, neben zahlreichen Clowns oder aber schwarz-weißen Harlekins.