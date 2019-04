Vorarlberg beschloss räumliches Entwicklungskonzept

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag das über rund eineinhalb Jahren erarbeitete "Raumbild Vorarlberg 2030" beschlossen.

Das landesweite Konzept bilde die Grundlage für die Raumplanung der nächsten Jahre, erklärten am Dienstag Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP).

Ein derartiges Konzept sei noch nie so nötig gewesen wie heute, betonte Wallner. Seit 1996 ist die Vorarlberger Bevölkerung von rund 343.000 auf 390.000 Personen angewachsen, die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg in zehn Jahren von gut 142.000 auf etwa 170.000 – “der Raum wird aber nicht mehr”. Daher gelte es, die vielfältigen Ansprüche an Grund und Boden zu koordinieren. Dementsprechend umfasst das Konzept die vier Kernthemen “Freiraum und Landwirtschaft”, “Siedlung und Mobilität”, “Wirtschaftsraum und Tourismus” sowie “regionale Zusammenarbeit”.