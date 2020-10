Raum zum Trauern

Der „TrauerRaum“ in der Bildsteiner Friedhofskapelle ist an vier Tagen zum Innehalten geöffnet.

Eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Sterben oder dem Verlassen wird oft vermieden. Natürlich auch aus Selbstschutz vor negativen Gedanken. Wenn das Schicksal dennoch zuschlägt, trifft es die Hinterbliebenen wie ein Blitzschlag. Ein großes Loch tut sich auf, die Seele leidet und „es zieht einem sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg“. Panik, Angstzustände oder Depressionen können Folgen sein. Wichtig ist, sich in der Zeit der Trauer nicht allein und hilflos zu fühlen, vielleicht auch professionelle und spirituelle Unterstützung anzunehmen. Trauer muss man zulassen, sie sollte nicht verdrängt und „hinuntergeschluckt“ werden. Die negative Energie könnte sich in weiteren Lebensphasen mit körperlichen, seelischen oder emotionalen Ausbrüchen entladen.

Gemeinsam mit der Organisation Hospiz Vorarlberg lädt die Pfarre Maria Bildstein während der Allerheiligen-Woche ein, der ganz persönlichen Trauer sprichwörtlich einen „Raum“ zu geben. Für die Organisatorin Isabella Nenning sowie Pfarrer Paul Burtscher ist klar: „Trauer braucht Raum, Zeit und Ausdruck. Zeit, die wir uns selten geben und nehmen. Wenn wir unsere Trauer annehmen, den Schmerz durchleben und nicht verdrängen, kann aus Trauer neue Kraft und Lebensfreude wachsen.“ Daher wurden in der Friedhofskapelle mit viel Feingefühl einzelne Stationen, an denen Trauernde in stillem Andenken verharren und Kraft schöpfen können, gestaltet. Eine Art Klagemauer ist genauso dabei wie die Möglichkeit, Gebete zu sprechen, eine Kerze zu entzünden, Broschüren zu erhalten oder mit einer Hospizbegleiterin zu sprechen. Vom 30. Oktober bis zum 2. November, also Allerseelen, ist der „TrauerRaum Bildstein“ täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.