Rauchverbot Vorarlberg: "Genug private Sheriffs"

In Vorarlberg wird die Kontrolle des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie ab 1. November wie bisher anlassbezogen und auf Anzeigen hin erfolgen. "Das Gesetz sieht keine aktiven Kontrollen vor", hieß es auf entsprechende APA-Anfrage beim Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Ähnlich äußerten sich die Bezirkshauptmannschaften in Bregenz und Feldkirch. Die Gewerbebehörde und die Lebensmittelaufsicht könnten im Rahmen ihrer Tätigkeiten das Rauchverbot überprüfen. "Organe, die aktiv hingehen, sind hingegen nicht vorgesehen", hieß es aus dem Vorarlberger Landhaus. In der Vergangenheit habe es einige Anzeigen von privater Seite gegeben, in letzter Zeit sei es um das Rauchverbot aber ruhig geworden. Entsprechend gehandhabt - anlassbezogen, ohne aktive Kontrollen - wird das Gesetz in den Lokalen der Landeshauptstadt Bregenz. "Wie man ab 1. November mit dem Rauchverbot auf öffentlichen Plätzen umgeht, stimmen wir gerade mit den anderen Vorarlberger Städten ab", erklärte Tamara Bechter, Leiterin der Bregenzer Kommunikationsabteilung.