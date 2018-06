Rauchverbot im Auto bringt skurrile Situationen für L17-Fahrer

Seit dem 1. Juni ist das Rauchen im Auto strafbar, sobald Minderjährige im Fahrzeug sind. Gleichzeitig ist Rauchen außerhalb des Fahrzeuges ab 16 (noch) erlaubt. Dies führt zu kuriosen Situationen, vor allem beim L17.

Seit Anfang Mai gilt das Rauchverbot im öffentlichen Verkehr und in allen Fahrzeugen, sobald Personen unter 18 Jahren an Bord sind. Gleichzeitig ist das Jugendschutzgesetz selbst noch Ländersache – und damit Rauchen in den meisten Bundesländern noch ab 16 Jahren erlaubt. Dies wird erst im Laufe des Jahres bis spätestens Jänner 2019 angepasst.