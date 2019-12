Rauchverbot: Gastronom startet Shisha-Lieferservice

Es sind harte Zeiten für Shisha-Bar-Betreiber. Am Mittwoch wurde ein Antrag zur Gesetzesprüfung vom Verfassungsgerichtshof abgelehnt. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch: Ein Kremser bietet jetzt einen Lieferservice an.

Mit Inkrafttreten des österreichweiten Rauchverbots büßte Ismet Avci, der Betreiber der ehemaligen Shisha-Bar "Keyif", 70 Prozent an Umsatz ein. Nun hat er ein neues Konzept, das ihn retten soll: Einen Lieferservice!

"Wir liefern auf Strecken von bis zu 25 Kilometern" , so Avci gegenüber dem niederösterreichischen Nachrichtenportal "noen.at". Eine Shisha könne für zwei Stunden geliehen werden, neun Stück Kohle und ein Anzünder inklusive. "So lange raucht man etwa an einem Shisha-Kopf", erklärt der Jungunternehmer.

Bestellungen über WhatsApp

Weitere Köpfe oder Getränke könnten zusätzlich bestellt werden - über WhatsApp. Die Liefergebühr sei bereits im Preis inbegriffen, die sich allerdings je nach Fahrtlänge staffelt. Bei einer Entfernung bis zu 15 Kilometern müsse man 25 Euro für eine Edelstahl-Shisha aufwenden, heißt es auf dem Portal.