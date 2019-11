Rauchersalon der Casinos sorgen für Unmut

In der Steiermark laufen Gastronomen Sturm gegen die Raucherkammer der Casinos Austria. Auch in Vorarlberg gibt es solche Räume.

Sie sind derzeit schuld für Unruhe in der Steiermark: Die Casinos Austria reagierte auf das Rauchverbot nicht nur mit Raucherzonen im Außenbereich, sondern auch mit Raucherräumen. Ähnlich wie in Flughäfen und Bahnhöfen gibt es gläserne Rauchersalons. Diese wie auch der umliegende Bereich sind frei von Gastronomie, die Mitnahme von Getränke und Speisen tabu.

Séparée auch in Bregenz

So auch im Casino Bregenz. Sowohl im legeren Jackpot Corner wie auch am Rande des großen Spielsaals gibt es kleine, belüftete Rauchersalons mit einem gastronomiefreien Bereich davor. Im Séparée gibt es keine Spielmöglichkeiten oder Bedienung. Getränke und Speisen dürfen nicht in den Raum mitgenommen werden.