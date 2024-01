Raucher liefern jährlich 2,7 Mrd. Euro an den Staat ab

Der österreichische Staat verdient nach wie vor gut an Raucherinnen und Rauchern. Das Finanzministerium hat 2023 rund 2,1 Mrd. Euro aus der Tabaksteuer eingenommen - inklusive Mehrwertsteuer sogar 2,7 Mrd. Euro. Obwohl die Zigarettenpreise im vergangenen Jahr um rund 30 Cent pro Packerl gestiegen sind, stagnierten die Steuereinnahmen auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Newsletter des Tabakkonzerns JTI Austria hervor.

Vom Preis einer Zigarette in Österreich fließen 76 Prozent an den Staat in Form der Tabaksteuer, den Rest bekommen die Hersteller, Großhändler und Trafikanten. Mit im Schnitt 5,77 Euro pro Packung sind Zigaretten in Österreich teurer als in den Nachbarländern Slowakei und Slowenien (jeweils 4,60 Euro), Ungarn (5,57 Euro) oder Italien (5,20 Euro) teurer. Tiefer in die Tasche greifen müssen Raucherinnen und Raucher in Deutschland (7,00 Euro), in der Schweiz (8,71 Euro) und in Tschechien (5,84 Euro).