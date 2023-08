Rauch in Heustock: Großeinsatz in Egg

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand in Egg aus.

Am Freitag entwickelte sich aufgrund bislang unbekannter Ursache bei Heuarbeiten in Egg-Großdorf gegen 15 Uhr eine Flamme in einem Heustock. Das Feuer konnte durch den Landwirt und dessen Tochter mittels Heu erstickt werden. Aufgrund der jedoch andauernden heftigen Rauchentwicklung wurde über den Notruf die Feuerwehr verständigt.