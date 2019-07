Rauch fordert besonderen Schutz für Kanisfluh

Per Verordnung soll die Kanisfluh im Bregenzerwald unter Landschaftsschutz gestellt werden. Ziel ist laut Landesrat Johannes Rauch (Grüne), das Bergmassiv zu erhalten und es als naturnahes Erholungsgebiet zu sichern. Die Einsichtsfrist für den entsprechenden Entwurf lief vergangene Woche ab.

Jagd weiterhin möglich

Die bisherigen landwirtschaftlichen Nutzungen, wie die Jagd- oder Forstwirtschaft sollen weiterhin möglich sein. "Was nicht möglich ist, ist natürlich ein Hotel zu errichten oder den Berg umzubaggern", erklärt Rauch im Gespräch mit dem ORF. Für derartige Eingriffe brauche es in der Zukunft ein Bewilligungsverfahren, in dem abgewogen werden muss, ob wirtschaftliche Interessen ein Eingriff in die Natur rechtfertigen.