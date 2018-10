Rauch: „Einer Umweltministerin nicht würdig!“

Nach der heutigen Pressestunde ist für Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) klar: „Umwelt- und Klimapolitik finden in Österreich nicht mehr statt.“

„Das ist einer Umweltministerin nicht würdig, was Frau Köstinger heute in der Pressestunde abgeliefert hat,“ so der Grüne Klima- und Umweltlandesrat Johannes Rauch. Von der Verteidigung von Tempo 140 auf der Autobahn bis zur Bankrotterklärung in Sachen Klimapolitik sei alles dabei, was Österreich in Europa mittlerweile zum Schlußlicht in Sachen Klimaschutz macht. “Damit ist bewiesen, dass Umwelt- und Klimapolitik in Österreich nicht mehr stattfinden“, so Rauch.