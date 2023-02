Rauch auf TikTok - "Ich kann mir selbst Blumen kaufen"

#einbisschenspaßmusssein. Das schreibt Gesundheitsminister Johannes Rauch unter sein erstes TikTok.

Zum Valentinstag hat sich der Minister etwas ganz besonderes ausgedacht: Da er nicht nach Vorarlberg "zu seinen Lieben" reisen konnte und in Wien bleiben musste, kaufte er sich selbst Blumen. Sichtlich inspiert wurde er von dem Mega-Hit "Flowers" von Miley Cyrus, welches er als Hintergrundmusik unterlegte. Mit dem Text "I can buy myself flowers" tänzelt der Gesundheitsminister vor sich hin.