Raubüberfall: Zwei 16-Jährige festgenommen

Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren, die in Frastanz und Bludenz wohnhaft sind, wurden am Abend des 29. September 2023 nach einer Fahndung von den örtlichen Polizeibehörden gestoppt und zur Polizeistation in Feldkirch gebracht.

Den beiden wird vorgeworfen, am selben Tag gegen 18:20 Uhr während einer Busfahrt in Feldkirch einen Raubüberfall begangen zu haben. Dabei sollen sie unter Vorhalt eines Messers 4 Euro von einem anderen Jugendlichen erpresst haben. Zusätzlich wird ihnen zur Last gelegt, im Bereich des Skateparks Oberau Geldbeträge von einem 13-jährigen Jugendlichen und einem weiteren, noch nicht identifizierten Jugendlichen erbeutet zu haben. Die vollständige Aufklärung dieser Vorfälle erfordert weitere Ermittlungen, die von der örtlichen Polizeistation in Feldkirch durchgeführt werden.