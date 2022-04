Raubüberfall auf Tankstelle in Hard

An einer Tankstelle in Hard wurde ein Mitarbeiter von einem bislang unbekannten Täter mit einer Pistole bedroht, der Bargeld aus der Kassa forderte.

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag um 02.24 Uhr in der Rheinstraße in Hard die OMV-Tankstelle. Dort kaufte er sich vorerst einen Schokoriegel und begab sich zur Kasse. Während des Bezahlvorganges zog der Täter eine Pistole und forderte den Tankstellenmitarbeiter auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem der Täter das Geld erhalten hatte, flüchtete er mit der Raubbeute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg.