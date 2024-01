Raubritterball in Hörbranz

Rauschende Ballnacht mit hochkarätigem Programm

Am 13.01.2024 luden die Hörbranzer Raubritter zu ihrem traditionellen Tanzball in den festlich dekorierten Leiblachtalsaal. Viele Gäste, die Damen in edlen Abendkleidern, die Herren im noblen Anzug, nutzten die weithin bekannte Veranstaltung mit beeindruckendem Programm für einen ausgewählten Tanzabend in bester Gesellschaft. Zu Beginn führten die Leiblachtaler Schalmeien die Kindergarde musikalisch zur Bühne, darauf folgten einzeln aufgerufen die Gastgeber des Abends, die Hörbranzer Raubritter. Das 47. amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree und Prinz Florian präsentierten mit ihrem wunderbaren Seerosengefolge zum ersten Mal ihren Showtanz und ernteten dafür begeisterten Applaus. Die neuen Gesetze der Faschingsherrscher wurden verlesen und die begehrten Prinzenorden des diesjährigen Faschings wurden verliehen. Die Kindergarde führte ihren Gardetanz auf und wurde dafür gefeiert. Eine seltene Besonderheit konnten die Raubritter präsentieren. Ein Knappe, der ein Probejahr absolviert hat, wurde in einer feierlichen Zeremonie zum Raubritter geschlagen. Die Garde Hard konnte mit ihrer Aufführung wieder gewonnen werden und zeigte ihr Können. Auch das Prinzenpaar aus der Landeshauptstadt Bregenz, Prinz Cornelius und Prinzessin Isabella, ihr Zirkusgefolge, der Fanfarenzug und die Narrenpolizei, betraten die Bühne und verwandelten den Leiblachtalsaal in eine bunte Zirkusmanege. Bei der internationalen Mitternachtsshow des Raubritterballs wurde Luftakrobatik der Spitzenklasse geboten. Die Künstlerinnen von 7th Heaven verzauberten die Besucher mit ihrer Show am Vertikaltuch, am Luftring und am Würfel. Elegant und scheinbar ohne Kraftaufwand schwebten die Künstlerinnen durch die Luft – Kraft, Beweglichkeit und Eleganz waren dabei perfekt vereint und versetzten die Zuschauer in Staunen. Und für die vielen Tanzbegeisterten hatten die Raubritter ein gutes Gespür bei der Tanzbandauswahl. Supreme, die schon öfter beim Raubritterball für Tanzmusik gesorgt hat, lockten mit ihrem Musikgefühl und ihren Hits die Tänzer auf die Tanzfläche und sorgten für das besondere Partyfeeling bei diesem Ausnahmeball.