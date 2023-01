Raubritterball 2023

Am 07.01.2023 luden die Hörbranzer Raubritter endlich wieder zum großen Ball in den Leiblachtalsaal.

Im bestens gefüllten Leiblachtalsaal waren beim diesjährigen Raubritterball, nach der Coronabedingten Zwangspause, wieder zahlreiche Damen in edlen Abendkleidern und Herren in noblen Anzügen zu sehen. Hier sind nicht nur Fasching- und Tanzbegeisterte, amtierende Prinzenpaare, ehemalige Prinzenpaare und Gefolgsleute, einstige Ritter, Altprinzen und Altzeres aus Bregenz sowie Abordnungen verschiedenster Faschingsgilden anzutreffen, auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft zählten wieder zu den treuen Stammgästen. Die Hörbranzer Raubritter hatten sich ein abwechslungsreiches Programm für den besonderen Ball- und Tanzabend einfallen lassen. Nach dem Einzug der Leiblachtaler Schalmeien, der Kindergarde Hörbranz und den Hörbranzer Raubrittern präsentierte das 46. Prinzenpaar aus dem Leiblachtal mit seinem flockigem Gefolge erstmals offiziell ihre Prinzenshow. Von Prinzessin Simone und Prinz Hubert wurden die begehrten Prinzenorden an ausgesuchte Persönlichkeiten überreicht. Ein wichtiger Programmpunkt der aktiven Faschingsgilde waren dann gleich zwei Aufnahmen in die Hörbranzer Raubritterschaft. Wolfgang Schön und Markus Baumgärtner wurden durch Prinz Hubert feierlich zu neuen Rittern geschlagen. In der Zeremonie erhielten sie ihre Ritternamen Ritter Wolfgang, der Schöne vom Berg und Ritter Markus, der Kurzschlossgärnter und gelten jetzt als vollwertige Mitglieder. Bei den Leiblachtaler Schalmeien wurden die neuen Musiker Kilian Metzler und Darian Schranz dem Publikum vorgestellt. Weiter sorgte die Kindergarde Hörbranz mit ihren beiden Showtänzen für begeisterten Applaus. Auch das Bregenzer Prinzenpaar, Prinzessin Michaela und Prinz Gü, mit ihrer Astronautenschar fand den Weg nach Hörbranz und besuchte den Ball mit ihrem ersten Auftritt. Als Mitternachtsshow konnte Dance Elite aus Feldkirch gewonnen werden. Die Tänzerinnen weisen mehrere Weltmeistertitel und mehrere Vizeweltmeistertitel auf und beeindruckten mit ihrem akrobatischen Tanz die Ballgäste. Natürlich wurde beim Raubritterball wieder eifrig das Tanzbein geschwungen und die Tanzfläche war zwischen den Programmpunkten immer gefühlt. Die Besucher wurden außerdem mit feinen Speisen und erlesenen Weinen kulinarisch verwöhnt. An der Raubritterbar konnten man nach dem offiziellen Teil den großartigen Abend gemütlich und in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.