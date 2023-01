Nach der langen Coronapause freuen sich die Hörbranzer Raubritter mit ihrem amtierenden Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert auf den Raubritterball 2023.

Die Vorbereitungen für die einzigartige rauschende Ballnacht im Leiblachtalsaal sind größtenteils abgeschlossen und der Programmablauf ist fast fertiggeplant. Am Raubritterball 2023 am 07. Jänner präsentiert das 46. Prinzenpaar mit ihrem wunderbaren Gefolge zum ersten Mal ihre Prinzenshow. Die Kindergarde Hörbranz führt ihren Garde- und Showtanz auf, die Leiblachtaler Schalmeien haben ihre Instrumente eingespielt und die Faschingshits einstudiert. Aus der Landeshauptstadt Bregenz hat sich hoher Besuch angekündigt, Prinz Günther I. Ore LXV und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela I., besser bekannt als Günther und Michaela Brüstle samt ihrem Gefolge, dem Fanfarenzug und der Narrenpolizei haben ihren ersten offiziellen Auftritt im Leiblachtalsaal. Als Mitternachtsshow wurden die Tänzerinnen der international bekannten Tanzschule Dance-Elite gebucht und werden mit ihrem anspruchsvollen Programm die Besucher begeistern. Die Tanz- und Partyband Inside sorgt an dem besonderen Ballabend dafür, dass die Tanzbeine ausgiebig geschwungen werden können. Als weitere Höhepunkte werden zum ersten Mal in der Faschingssaison 2022/2023 die begehrten Prinzenorden verliehen, außerdem werden gleich zwei Knappen von Prinz Hubert zu neuen Rittern geschlagen.